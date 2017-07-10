При снижении объемов стоимость экспорта значительно увеличилась

По данным ФТС, по итогам января-мая 2017 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 2,3% и составил 16,8 млн тонн.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов, напротив, вырос – на 46,9% до 7,25 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 6 млн тонн — на 1,8% больше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт увеличился на 63,5% – до более 2,4 млрд долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-мае 2017 года на 10,7% больше, их объем составил 3,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 76,4% до 1,9 млрд долларов.

Объем экспорта чугуна за отчетный период снизился по сравнению с январем-маем 2016 года на 15,5% и составил 1,71 млн тонн. В то же время, доходы от экспорта чугуна выросли на 40% – до 548 млн долларов.

Ферросплавов за 5 месяцев было вывезено 306,4 тыс. тонн (+7,1% к уровню 5 месяцев 2016 года) на сумму 516,5 млн долларов (+16,9%).