Вывозим летательные аппараты и рыбу, ввозим – оборудование

Статистика Дальневосточной таможни

В первом полугодии 2017 года в таможенных органах Дальневосточного региона осуществляли внешнеэкономическую деятельность 7 678 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года их количество увеличилось на 16,7% (тогда их было 6 578). По информации Дальневосточного таможенного управления, было зарегистрировано 122 603 деклараций на товары. По сравнению с первым полугодием 2016 года количество деклараций на товары возросло на 22%.

Товарооборот через таможенные органы Дальневосточного региона составил 10,6 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года стоимость товарооборота увеличилась почти на четверть (на 23%), физический объем товарооборота увеличился на 2,1% (с 15,3 до 15,6 млн тонн).

Внешнеторговая деятельность осуществлялась с Китаем (42,3% от стоимостного объема товарооборота), Южной Кореей (20,9%), Японией (19,5%), США (2,3%). На другие страны пришлось 15% стоимости. При этом по сравнению с первым полугодием 2016 года товарооборот с КНР по стоимости вырос на 39,2%, с Южной Кореей – на 25,1%, с Японией – на 0,4%, а с США сократился – в 1,5 раза.

Стоимость экспорта в первом полугодии 2017 года составила 4,2 млрд долларов США (39,4% товарооборота), при этом стоимостный объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 5%. Этому способствовало увеличение стоимости вывозимых летательных аппаратов и их частей, а также рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

Важнейшие товарные статьи экспорта в первом полугодии 2017 года:

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 35,3% стоимости (уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 17,6%);

- рыба, ракообразные и моллюски – 27,6% стоимости (увеличение на 21,9% при росте объема на 32,2%);

- древесина и изделия из нее – 12,5% стоимости (увеличение на 14,2%);

- летательные аппараты и их части – 8,9% стоимости (увеличение в 2,9 раза);

- суда, лодки и плавучие конструкции – 4% стоимости (увеличение на 1%).

Стоимость импорта составила 6,4 млрд долларов США (60,6% товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 38,7%. Это обусловлено в значительной степени ростом поставок машин, оборудования и механизмов; электрических машин и оборудования; средств наземного транспорта; судов, лодок и плавучих конструкций.

Важнейшие товарные статьи при импорте в первом полугодии 2017 года:

– машины, оборудование и механизмы – 26,4% стоимости (увеличение в 1,5 раза);

– электрические машины и оборудование, их части – 10,6% стоимости (увеличение в 1,6 раза);

– средства наземного транспорта – 9% стоимости (увеличение на 30,3%);

– суда, лодки и плавучие конструкции – 7,2% стоимости (увеличение в 2,2 раза);

– пластмассы и изделия из них – 4,8% стоимости (увеличение на 26,1%);

– изделия из черных металлов – 4,3% стоимости (увеличение на 9,8%).

В первом полугодии 2017 года таможенными органами ДВТУ перечислено в федеральный бюджет 86,4 млрд рублей (в первом полугодии 2016 года – 84,3 млрд рублей).