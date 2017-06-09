Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
9 июня 2017
14:46Ты туда не ходи, ты сюда ходи
19 мая 2017
13:53Топ-6 гигантов-контейнеровозов
15 мая 2017
11:10Первый в мире 21-тысячник
28 апреля 2017
13:38OOCL увеличил выручку и объемы
13 марта 2017
15:26OOIL закрыла год с убытком
22 февраля 2017
13:10Шесть линий зайдут в Вильгельмсхафен
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручку в четвертом квартале
20 января 2017
13:40OOCL не продается
2 ноября 2016
10:02OOCL увеличил объемы
10 августа 2016
12:03OOIL закрыл полугодие с убытком
OOCL M&A Слияния и поглощения COSCO

COSCO покупает OOCL

10 июля 2017, 11:00 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 243

COSCO и OOIL, материнская компания OOCL, подтвердили достижение соглашения о купле-продаже OOIL

Как сообщается в совместном заявлении компаний, COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., дочерняя структура China COSCO Shipping Corporation Ltd, и Shanghai International Port (Group) Co., Ltd (SIPG) предложили всем держателям акций Orient Overseas (International) Limited выкупить все акции OOIL по цене 78,67 гонконгского доллара. В пересчете на доллары США цена сделки составляет 6,3 млрд.

Напомним, информация о том, что COSCO ведет переговоры о покупке OOIL, впервые прошла в начале года, тогда стороны все отрицали. Теперь «Контролирующий акционер, которому принадлежит 68,7% OOIL, принял окончательное решение принять предложение о продаже», – говорится в совместном заявлении.

По информации Wall Street Journal, семья Тунг, контролирующая OOIL, была против продажи, однако, со слов источника издания, «они испытывали сильное политическое давление со стороны Пекина и в конце концов уступили, получив хорошую цену». Как отмечают в Wall Street Journal, цена продажи установлена с премией 31% к цене акций на момент закрытия торгов в пятницу.

В результате сделки, при условии, что все держатели акций OOIL их продадут, COSCO Shipping Holdings получит 90,1% акций компании, пакет SIPG составит 9,9%.

Согласно последнему рейтингу крупнейших мировых контейнерных линий на 1 июля 2017 года, COSCO Shipping Lines занимает четвертое место в мировой табели о рангах, OOCL – седьмое. Слияние, при прочих равных условиях, выведет объединенную компанию на третье место после Maersk и MSC – ее действующий флот составит 418 судов суммарной вместимостью 2,4 млн TEU, портфель заказов – 36 судов суммарной вместимостью 643 тыс. TEU. По подсчетам SeaNews, объединенная компания будет оперировать 11,5% всей существующей вместимости мирового контейнерного флота.

После закрытия сделки COSCO Shipping Lines и OOCL продолжат работать каждый под своим брендом и сохранят членство в альянсе Ocean Alliance, куда обе линии входят. Делистиг OOIL не планируется.

Новые акционеры также намерены сохранить существующую в OOIL систему премий и компенсаций и не планируют никаких увольнений, связанных со слиянием, в течение по меньшей мере 24 месяцев после закрытия сделки, говорится в совместном заявлении.

Сделка в обязательном порядке подлежит согласованию с соответствующими властями.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
10 июля 2017
13:02Экспорт черных металлов
11:40Вывозим летательные аппараты и рыбу, ввозим – оборудование
11:00COSCO покупает OOCL
10:1310 июля в истории транспортной отрасли
10:03Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2017
09:48Прогулочный теплоход совершил навал на мост в Петербурге
7 июля 2017
16:40Экспорт лесопродукции
15:51Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:23На неделю позже плана
13:42Авторынок растет
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное