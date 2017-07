COSCO покупает OOCL

COSCO и OOIL, материнская компания OOCL, подтвердили достижение соглашения о купле-продаже OOIL

Как сообщается в совместном заявлении компаний, COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., дочерняя структура China COSCO Shipping Corporation Ltd, и Shanghai International Port (Group) Co., Ltd (SIPG) предложили всем держателям акций Orient Overseas (International) Limited выкупить все акции OOIL по цене 78,67 гонконгского доллара. В пересчете на доллары США цена сделки составляет 6,3 млрд.

Напомним, информация о том, что COSCO ведет переговоры о покупке OOIL, впервые прошла в начале года, тогда стороны все отрицали. Теперь «Контролирующий акционер, которому принадлежит 68,7% OOIL, принял окончательное решение принять предложение о продаже», – говорится в совместном заявлении.

По информации Wall Street Journal, семья Тунг, контролирующая OOIL, была против продажи, однако, со слов источника издания, «они испытывали сильное политическое давление со стороны Пекина и в конце концов уступили, получив хорошую цену». Как отмечают в Wall Street Journal, цена продажи установлена с премией 31% к цене акций на момент закрытия торгов в пятницу.

В результате сделки, при условии, что все держатели акций OOIL их продадут, COSCO Shipping Holdings получит 90,1% акций компании, пакет SIPG составит 9,9%.

Согласно последнему рейтингу крупнейших мировых контейнерных линий на 1 июля 2017 года, COSCO Shipping Lines занимает четвертое место в мировой табели о рангах, OOCL – седьмое. Слияние, при прочих равных условиях, выведет объединенную компанию на третье место после Maersk и MSC – ее действующий флот составит 418 судов суммарной вместимостью 2,4 млн TEU, портфель заказов – 36 судов суммарной вместимостью 643 тыс. TEU. По подсчетам SeaNews, объединенная компания будет оперировать 11,5% всей существующей вместимости мирового контейнерного флота.

После закрытия сделки COSCO Shipping Lines и OOCL продолжат работать каждый под своим брендом и сохранят членство в альянсе Ocean Alliance, куда обе линии входят. Делистиг OOIL не планируется.

Новые акционеры также намерены сохранить существующую в OOIL систему премий и компенсаций и не планируют никаких увольнений, связанных со слиянием, в течение по меньшей мере 24 месяцев после закрытия сделки, говорится в совместном заявлении.

Сделка в обязательном порядке подлежит согласованию с соответствующими властями.