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10 июля в истории транспортной отрасли

10 июля 2017, 10:13 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 115

События и факты

1967 год. В Тольятти для тестов доставлены три легковых автомобиля FIAT-124. Первые испытания организованы в одном из боксов троллейбусного депо № 1.

2011 год. Двухпалубный пассажирский теплоход «БУЛГАРИЯ» затонул в акватории Куйбышевского водохранилища в 13 часов 58 минут. Корабль погрузился на дно в течение 3 минут, затонув на глубине около 20 метров. Сигнал SOS судно не подавало, поэтому о трагедии на берегу узнали со значительной задержкой. Лишь через 1,5-2 часа выживших пассажиров и членов экипажа судна подобрал проходящий мимо теплоход «Арабелла», всего на его борт подняли 76 человек (53 пассажира и 23 члена экипажа) еще 3 человека были на некотором удалении подняты на борт «Метеора».

Согласно официальным данным, на судне должно было находиться 148 пассажиров (именно столько людей приобрели туры), а также 23 члена экипажа, 8 человек обслуживающего персонала и 4 аниматора – всего 183 человека. Однако на деле на корабле оказалось 208 человек. Получается, что часть пассажиров – 25 человек – плыла на теплоходе «зайцами».
Катастрофа произошла так стремительно, что спустить шлюпки на воду просто не успели. Но даже, если бы их спустили, спасательных плотов и шлюпок все равно не хватило бы, они были рассчитаны на 156 человек. При этом надувные спасательные плоты и спасательные жилеты пошли в ход, всего на борту судна было 177 спасательных жилетов, в том числе и детские. Плоты же сработали автоматически при затоплении судна.

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