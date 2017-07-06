Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2017

Ставки на европейском, средиземноморском и американском трейдах пошли вниз

На 27 неделе рост спотовых ставок на трейде Азия – Европа, а также на американском направлении сменился падением.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр после роста на позапрошлой неделе вновь устремились вниз – минус 4,5%. Ставки на порты Средиземноморья также показывают снижение – на 4,7%.

Ставки на порты западного побережья США упали по сравнению с 26-й неделей – на 3,3%, на порты восточного побережья — на 2,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 27 недели опустились – на 7%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию также снизились на 5,1%. Ставки на южноамериканские порты после роста на позапрошлой неделе, показывают снижение – на 0,4%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, как и на позапрошлой неделе, остались без изменений. Вместе с тем, ставки на Сингапур выросли на 0,6%, а на Южную Корею – упали на 5%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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