Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 июля 2017
10:1310 июля в истории транспортной отрасли
7 июля 2017
10:55Иранское судно на мели на Волго-Каспийском канале
6 июля 2017
16:33Нефтегазовый проект задерживается
10:26Навал в порту Кавказ
09:096 июля в истории транспортной отрасли
5 июля 2017
10:23Возгорание на судах
4 июля 2017
09:364 июля в истории транспортной отрасли
3 июля 2017
09:353 июля в истории транспортной отрасли
27 июня 2017
09:56В Петербурге катер врезался в прогулочный теплоход
26 июня 2017
Нефтеразлив в Петербурге
Происшествия Пассажирские перевозки Навал

Прогулочный теплоход совершил навал на мост в Петербурге

10 июля 2017, 09:48 / SeaNews / Рейтинг: 131

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 8 июля в 15-25 в Петербурге прогулочный теплоход «Астра», судовладелец ООО «Невская линия отдыха», с 38 пассажирами на борту, следовавший рейсом Адмиралтейская набережная – Тучков мост – Петровский фарватер – Тучков мост – Адмиралтейская набережная на реке Малая Нева совершил навал на Тучков мост.

Пострадавших на борту нет, водотечности и разлива нефтепродуктов не обнаружено. Мост повреждений не имеет.

На судне после навала разбиты боковое правое и лобовое стекла в рулевой рубке, а также имеется незначительное повреждение правой стойки ходовой рубки.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
10 июля 2017
13:02Экспорт черных металлов
11:40Вывозим летательные аппараты и рыбу, ввозим – оборудование
11:00COSCO покупает OOCL
10:1310 июля в истории транспортной отрасли
10:03Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2017
09:48Прогулочный теплоход совершил навал на мост в Петербурге
7 июля 2017
16:40Экспорт лесопродукции
15:51Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:23На неделю позже плана
13:42Авторынок растет
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное