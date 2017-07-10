Прогулочный теплоход совершил навал на мост в Петербурге

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 8 июля в 15-25 в Петербурге прогулочный теплоход «Астра», судовладелец ООО «Невская линия отдыха», с 38 пассажирами на борту, следовавший рейсом Адмиралтейская набережная – Тучков мост – Петровский фарватер – Тучков мост – Адмиралтейская набережная на реке Малая Нева совершил навал на Тучков мост.

Пострадавших на борту нет, водотечности и разлива нефтепродуктов не обнаружено. Мост повреждений не имеет.

На судне после навала разбиты боковое правое и лобовое стекла в рулевой рубке, а также имеется незначительное повреждение правой стойки ходовой рубки.