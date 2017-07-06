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Экспорт лесопродукции

7 июля 2017, 16:40 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 151

Итоги 5 месяцев 2017 года

По итогам января-мая 2017 года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил 7,8 млн кубометров – это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В то же время, доходы от экспорта необработанных лесоматериалов увеличились на 6,9% до 600,1 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов за 5 месяцев этого года отгрузили на 12,1% больше – их объем достиг 7,3 млн тонн. В денежном выражении экспорт обработанных лесоматериалов вырос на 21,7% и составил 1,5 млрд долларов.

Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок снизились в отчетном периоде на 2,7%, и составили    1,03 млн кубометров. В то же время, в стоимостном выражении ее экспорт вырос по сравнению с прошлогодним годом на 10,8% – до 439,1 млн долларов.

Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, упал на 1,6% до 854,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении ее экспорт также снизился – на 9,7% и составил 407,2 млн долларов.

Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 454 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем за 5 месяцев в 2016 году. Также вырос и в денежном выражении – на 4,9% до 185,6 млн долларов.

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