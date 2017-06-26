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Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

7 июля 2017, 15:51 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 218

Увеличилось число снятых с сервисов судов меньшей вместимости, суда большей вместимости возвращаются в строй

По состоянию на 26 июня флот безработных контейнеровозов снова увеличился – по количеству судов.
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