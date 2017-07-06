На неделю позже плана
7 июля 2017, 14:23 / SeaNews / Рейтинг: 71
Создана объединенная японская контейнерная компания
K Line, MOL и NYK объявили о создании холдинговой компании, которая будет управлять объединенным контейнерным бизнесом линий, и компании-оператора.
Холдинговая структура получила название Ocean Network Express Holdings, Ltd. Штаб-квартира будет находиться в Токио.
Компания-оператор называется Ocean Network Express Pte. Ltd., штаб-квартира – в Сингапуре.
Дата регистрации обеих компаний – сегодняшняя, 7 июля.
Подробности обещают в понедельник.
Напомним, ранее японские компании рассчитывали, что новая структура, которая объединит их контейнерный бизнес, будет создана 1 июля. Срок начала работы новой компании не меняется – 1 апреля 2018 года.
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