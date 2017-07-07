Авторынок растет

Плюс 15% в мае, плюс 6,9% за 6 месяцев

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июня 2017 года продажи легковых и коммерческих автомобилей увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 718,5 тыс. единиц.

В мае было продано 141,1 тыс. автомобилей — это на 15% больше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

«Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор», — прокомментировал июньские показатели председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В июне пятерка лидеров российского авторынка сохранила за собой свои места. Так, Lada по сравнению с июнем прошлого года увеличила продажи на 23% и по-прежнему находится на первой строчке рейтинга. KIA по количеству проданных автомобилей заняла второе место, продажи марки выросли на 31%. На третьей строчке — Hyundai, его объем продаж увеличился на 22%. Renault находится на четвертом месте, продажи марки в июне выросли на 21%. Toyota, занимающая пятое место, увеличила продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 28%.

Наиболее существенный рост продаж продемонстрировали в июне Zotye (в 5,1 раза), Foton (в 4 раза), Changan (в 3,7 раза) и Isuzu (в 2,2 раза). Самое большое снижение было у SsangYong (-83%), Brilliance (-79%) и Honda (-75%).

Значительный рост продаж в мае произошел у Zotye (в 5,7 раз), Changan (в 3.7 раза), Smart (в 3,7 раза) и Volvo (в 2,3 раза). Существенно снизились продажи у таких марок, как SsangYong (-81%), Iveco (-78%), Brilliance (-77%) и Dongfeng Motor (-58%).