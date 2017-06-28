Итоги работы Четвёртого Крымского транспортного форума

Пресс-релиз организаторов

В последних числах июня в Алуште состоялся Крымский транспортный форум, традиционно собравший профессиональную аудиторию транспортников, чиновников и бизнесменов со всей страны. Мероприятие прошло при поддержке Министерства транспорта Республики Крым. Эксперты обозначили все реперные точки развития полуострова и выработали план дальнейших действий, а в рамках автомобильной секции Форума было объявлено о создании Ассоциации грузоперевозчиков и грузовладельцев Крыма.

Крымский транспортный форум – одно из первых крупных отраслевых мероприятий, организованных на полуострове с момента включения Республики Крым и города Севастополя в состав России. На протяжении этих лет Форум является успешной площадкой для широкой дискуссии вокруг интеграции Крыма в транспортную систему Российской Федерации, отражает основную проблематику процесса и служит действенным инструментом для решения возникающих по ходу этой масштабной работы проблем.

Прошедший в конце прошлой недели Четвёртый Крымский транспортный форум, как было признано участниками, вновь подтвердил свой высокий статус, предоставив экспертный анализ развития на полуострове транспортной инфраструктуры и дав начало новым бизнес-инициативам.

Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в своем послании участникам Четвёртого Крымского транспортного форума отметил: «Депутаты Государственной Думы внимательно следят за развитием транспортной инфраструктуры Крыма, видя в этом залог успешной реализации его экономического, в том числе оздоровительного потенциала. Как вся Россия, мы радуемся успешному строительству перехода через Керченский пролив, модернизации Симферопольского аэропорта и развитию железнодорожного хозяйства полуострова. Уверен, что все существующие проблемы развития транспорта и транспортной инфраструктуры Крыма будут успешно разрешены. Полагаю, что Форум станет одной из значимых и полезных площадок для ведения открытого диалога между заинтересованными отраслевыми специалистами и укрепления деловых связей между представителями государственных структур и бизнес-сообщества». Эти слова зачитал делегатам Форума заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы России Сергей Бидонько, выступивший на пленарной сессии с докладом о законодательном аспекте развития дорожно-транспортной отрасли России и Республики Крым. Сергей Бидонько считает, что вопросы, связанные с законодательством, землёй, появлением квалифицированных подрядных организаций – основные на полуострове. «Низкие цифры освоения денежных средств говорят о том, что деньги есть, а принять их и качественно освоить по разным причинам достаточно сложно», - отметил заместитель председателя профильного комитета.

Первый заместитель министра транспорта Республики Крым Сергей Семёнов доложил собравшимся о ходе работ на одном из самых приоритетных объектов дорожной отрасли – трассе «Таврида». На строительство трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, выделено на текущий год 20 млрд руб. и 14 млрд - на следующий. Общая стоимость проекта будет известна после проведения экспертизы. Автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 г., а железнодорожное – к декабрю 2019 г. Вдоль трассы планируется организовать многофункциональные зоны дорожного сервиса, автозаправочные станции, мотели, пункты питания.

«Экологический баланс будет поддерживаться с помощью локальных очистных сооружений, шумозащитных мероприятий, высадки зелёных насаждений. Планируется высадить более 322 тысяч деревьев. Это значительные объёмы в плане минимизации влияния трассы «Таврида» на окружающую среду», – отметил замминистра.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий сообщил, что «поток туристов в Республику Крым после ввода Керченского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией в 2019 году, возрастёт на 20-30%». Он акцентировал, что открытие движения по мосту позволит автомобилистам добираться в Крым с большим комфортом. Уже сегодня для автотуристов в Республике действуют десять автокемпингов.

Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань», подробно доложил о ходе работ на главной стройке века. Заказчик строительства транспортного перехода через Керченский пролив отметил на Форуме, что стройка вышла на пиковую мощность. Выполнено практически 55% общего объёма работ. «Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70%», - отметил эксперт. Сейчас строители готовятся к началу работ по формированию дорожного покрытия.

О том, что опережающим темпами идёт и строительство нового аэровокзального комплекса в Симферополе рассказал на Форуме директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев: «Мы прошли 9 из 14 контрольных точек на объекте. Идём в строгом соответствии с графиком выполнения работ. Скорее всего, у генподрядчика есть опережение, но он не признаётся».

А вот вокруг нынешнего состояния авиаперелетов на Форуме разразилась дискуссия. Стоимость авиаперелетов в Крым сегодня, по мнению региональных властей и бизнеса, существенно завышена. Надежда на то, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность этих цен и урегулирует вопрос. Уже есть поручение вице-премьера правительства РФ, и ФАС сейчас разбирается в ситуации. Ведь, действительно, развитие внутреннего туризма в России серьёзно зависит от транспортной отрасли.

Руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Крыму и модератор пленарной сессии Четвёртого Крымского транспортного Форума Вадим Волченко отметил, что в транспортной инфраструктуре полуострова под местным и федеральным руководством происходит настоящий прорыв. «Крыму, и особенно туристическому сектору, нужно очень серьёзно подготовиться и административно, и логистически, и морально, и наконец — что очень важно — информационно к ещё одному шансу на прорывное развитие, которое появится ориентировочно через года полтора-два».

Крым имеет высокий инвестиционный потенциал, считает Олег Моисеев, первый заместитель начальника Крымской таможни. И, рассматривая эффективность взаимодействия в рамках свободной экономической зоны в Республике Крым таможни и бизнеса, эксперт изложил основные законодательные новеллы, содействующие бизнесу.



Владимир Глушков, заместитель главного инженера ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», доложил на Форуме о строительстве транспортного обхода г. Симферополя. Расчётная скорость движения здесь составит от 80 км/ч, перспективная интенсивность движения 11-15 тыс. автомобилей в сутки. «Объездное транспортное кольцо в обход Симферополя разгрузит городские магистрали от транзитного транспорта, сохранит экологию и дорожное покрытие улиц крымской столицы. Реализация данного проекта станет очередным этапом развития транспортной инфраструктуры Крымского полуострова и построения в регионе современной автодорожной сети», - уверен эксперт. Наряду с классическими технологиями устройства дорожных покрытий и защитных слоёв на этом проекте внедрены в производство технологии, позволяющие существенно увеличить транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Сдача объектов в эксплуатацию намечена на декабрь 2018 г.



Сессию «Порты Азово-Черноморского бассейна» вёл Виталий Харченко, заместитель руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».



Открыл морскую секцию Алексей Гриценко, начальник управления транспортной безопасности Федерального агентства морского и речного транспорта, докладом «Обеспечение транспортной безопасности в морских портах и их акваториях». Эксперт посетовал на тот факт, что самой большой сложностью, на его взгляд, является недостаточное количество подразделений транспортной безопасности. Его коллега и со-докладчик Алексей Захаров, начальник отдела технических средств наблюдения ФГУП «РОСМОРПОРТ», рассказал об организации работы по применению современных инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности для защиты акваторий морских портов.



Юрий Черненко, исполнительный директор ГУП РК «Крымские морские порты», рассказал о путях развития крымских портов и о возможностях снятия инфраструктурных ограничений. Ведь Крымские порты могут обрабатывать различную номенклатуру грузов, начиная от сыпучих инертных грузов, тарно-штучных, контейнеров как 40-, так и 20-футовых, наливных (светлые и тёмные нефтепродукты), сжиженного углеводородного газа. Общий показатель перевалки грузов через порты Крыма может достигать 23 млн. тонн в год. А вот эксплуатируемые «Крымскими морскими портами» суда постройки 80-х годов прошлого века уже, конечно, устарели. Поэтому госпредприятие планирует в ближайшее время покупку новых современных судов.



Дамир Яквашев, директор по оперативной работе Морской дирекции, проанализировал результаты мероприятий по развитию Керченской паромной переправы и дальнейшее использование портовой инфраструктуры и транспортных объектов ООО «Морская дирекция». Предприятием были привлечены дополнительные паромы. Флот увеличен до 10 судов.

Василий Шуляк, руководитель представительства компании «Мангуст» в г. Севастополь, анализируя контейнерные перевозки и особенности логистики в Крыму, оценил грузовой потенциал Крыма в контейнерах в 5 млн ТЕU.

Юрий Волощенко, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни, традиционно доложил о совершении таможенных операций в отношении водных транспортных средств для личного пользования, временно ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Вячеслав Смирнов, главный инженер по проектированию объектов строительства АО «Гипрорыбфлот» рассмотрел вопросы реконструкции объектов портовой инфраструктуры Республики Крым для развития рыбного промысла.



Секцию «Железнодорожная логистика» модерировал Никита Ромашин, директор бюро «Интерфакс-Юг» в Республике Крым.



Алексей Гладилин, генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога», традиционно открывал железнодорожную секцию. Докладывая о железнодорожных подходах к мостовому переходу, спикер отметил, что предполагается закупить 15 пар пассажирских поездов: «По два поезда в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, остальные — в Симферополь. Составы предполагается закупать новые. 800 вагонов, большая часть из них – двухэтажные спальные вагоны в купейном исполнении». По тарифу генеральный директор КЖД уточнил, что это будут ставки, которые сегодня действуют в России по цене билета – плацкарт и купе.



Об обеспечении перевозок в направлении Крымского полуострова через Керченский пролив рассказал Алексей Мельников, первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации.

По словам эксперта, прогнозные значения грузопотока к 2020 г. в направлении Крымского полуострова составят 9,5 млн. тонн в год. «Я не могу не отметить рост промышленного производства в Республике Крым, который в 2016 г. составил 104,6%, в том числе в добывающей промышленности - 129,4%. Безусловно, дальнейший рост производства Крыма будет обеспечен за счёт развития транспортной системы и доступности полуострова для внешней среды», - добавил спикер.



Михаил Одайский, генеральный директор компании «КрымСтройТранс», поделился с собравшимися своим видением развития транспортной логистики Крыма и представил возможности компании в этом направлении. Руслан Дружинин, заместитель генерального директора–финансовый директор ОАО «Радиоавионика», предложил инновационные решения в области железнодорожного транспорта и варианты их реализации.



Но самую большую дискуссию на Форуме вызвал круглый стол «Автоперевозки и модернизация дорожной сети Крыма: потребности и перспективы» .



Модерировали работу круглого стола Анатолий Цуркин, генеральный директор компании «Нова-Групп», и Валерий Будумян, редактор отдела автомобильного транспорта газеты «Транспорт России».

Участники дебатов говорили о реконструкции и модернизации дорожной сети Республики Крым, проблемах крымской логистики, ценообразовании после строительства транспортного коридора, последствиях введения системы «Платон» и не только.

Алексей Сергеев, генеральный директор ЗАО «Нормативно-Испытательный Центр «Мосты», поднял проблему мостовых сооружений Крыма, большинство которых нуждается в реконструкции, а часть остаются по-прежнему бесхозными. Чиновники в ответ на это заявили, что более 30 таких мостов уже были приняты на баланс и работа в этом направлении будет продолжаться.

Владимир Курагин, руководитель проектов Межрегионального консорциума «Дорснаб», своим выступлением на тему модернизации автомобильных дорог Крыма инициировал дискуссию вокруг проблемы несоответствия почти 20% крымских дорог техническим характеристикам и о необходимости увеличивать прочность дорожного покрытия.



Рауль Бадалов, заместитель начальника Крымского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник территориального отдела по г. Севастополю, акцентировал внимание собравшихся на том, что повсеместно наблюдается нарушение режима труда и отдыха среди водителей автотранспорта.

Острую дискуссию вызвал и вопрос установки цифровых тахографов. Что уж говорить о том, сколько копий было сломано вокруг обсуждения несовершенства системы автоматического взвешивания. Досталось и собственно «Платону».



Михаил Козинец, представитель АСМАП в г. Симферополь, обозначил актуальные проблемы международных перевозчиков. Ассоциация международных перевозчиков насчитывает сегодня полторы тысячи участников с автопарком. «Порядка пяти тысяч перевозчиков обслуживается нашим парком, - отметил эксперт. - Крым находится под санкциями. И сегодня крымские перевозчики имеют возможность осуществлять перевозки максимум по направлениям: Беларусь, Казахстан, Монголия. Исторически Крым плотно связан с Турцией, но после 2015 г. с Турцией всё сотрудничество тоже было парализовано, в том числе автомобильное грузовое сообщение. Мы как бизнес пробить эту стену не можем. Это в компетенции федеральных властей. Сегодня наш сектор экономики – международные перевозки – находятся в плачевном состоянии. Со стороны ассоциации в 2015 г. мы за свой счет обучили руководящий состав крымских предприятий, чтобы в ускоренном темпе получить от Ространснадзора разрешение на наш вид деятельности, и нынче будем обучать ещё и водительский состав, - мы пытаемся пока хотя бы сохранить людей».



В рамках этого обмена мнениями прозвучали многие острые вопросы.



Анатолий Цуркин, генеральный директор компании «Нова-Групп», основной и наверно главной проблемой в формировании стоимости доставки в Крым назвал наличие обратных погрузок грузовому транспорту из Крыма. «Так, цена фрахтов из Симферополя до Москвы и Санкт-Петербурга составляет всего лишь 50 и 70 тыс. руб. соответственно. Низкая грузовая база в Крыму формирует тенденции демпинга цены, которая обусловлена желанием грузоперевозчика взять любой груз из Крыма лишь бы погасить затраты по стоимости топлива и стоимости услуг паромной переправы, которая в обратном направлении составляет также 19600. Крым всегда был курортным регионом и потребление товаро-материальных ценностей в Крыму гораздо выше в летние месяцы, чем в среднем по году. Отсутствие достаточного количества промышленных предприятий формирует дефицит обратных погрузок.

Федеральная антимонопольная служба в свое время установила приказом предельные максимально допустимые цены на услуги паромной переправы через Керченский пролив, но факт отсутствия грузовой базы в Крыму не был учтён. Логично бы было установить стоимость паромной переправы из Крыма в сторону материковой части Российской Федерации для грузовых автомобилей значительно ниже существующей. Данное решение значительно снизило бы затраты и стоимость фрахтов грузовых автомобилей в Крым».

«Сегодня мы выступаем с инициативой на Четвёртом Крымском транспортном форуме о создании ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республике Крым. Данная организация поможет объединить всех участников рынка, за общим столом мы сможем выработать оптимальные схемы доставки грузов, а также и оптимальную стоимость, что сегодня является основополагающим в республике. В эту ассоциацию мы приглашаем всех как владельцев грузов, грузополучателей, автомобильных перевозчиков, экспедиторов, судовладельцев, собственников железнодорожного подвижного состава и всех участников рынка. Также на правах попечительского совета приглашаем Министерство транспорта Республике Крым, государственные унитарные предприятия «Крымские морские порты», «Крымскую железную дорогу», «Морскую дирекцию». Все вместе мы сможем выработать оптимальную, удобную логистику, что, безусловно, приведет в росту экономического потенциала, сделает Крым ярче, доступнее конкурентоспособнее», - резюмировал Анатолий Цуркин.



Делегаты Форума единодушно поддержали это предложение.



В рамках дебатов прозвучали мнения, оценки и предложения других участников круглого стола, среди которых: руководители крымских компаний-грузоперевозчиков «АС-Транс», «Крафтер», «Высота 74» и многих других.



На второй день Форума состоялась профессиональная экскурсия на строительную площадку нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь». На стройплощадке, где идёт реконструкция и развитие главных воздушных ворот Крыма, участники Форума смогли оценить ход строительных работ и более детально узнать о конструктивных особенностях проекта. В июне на строительной площадке нового терминала международного аэропорта «Симферополь» были завершены работы по монтажу металлоконструкций здания нового терминала. Смонтировано более 5700 тонн металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров, благодаря которым формируется неповторимый силуэт крымской волны. Продолжаются работы по устройству кровли, идёт монтаж инженерных сетей, а также ведётся «черновая» отделка на всех этажах здания терминала, производится стяжка пола и штукатурные работы. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тыс. кв. м., пропускная способность аэропорта возрастёт до 3650 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров.



Все рекомендации и предложения участников Форума уже учтены Оргкомитетом Форума, и соответствующая резолюция с предложениями по развитию транспортно-логистической системы Крыма будет разослана во все федеральные и региональные структуры и организации, которые имеют влияние на обсуждаемые вопросы.

Организатор форума: «ICF-Международные конференции»

www.konfer.ru