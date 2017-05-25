Новый кран на Моби Дике
С дистанционным управлением
На терминале «Моби Дик» введен в эксплуатацию новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 420. Как сообщили SeaNews в Global Ports, кран изготовлен по заказу компании на заводе Liebherr в Ростоке (Германия) и доставлен на терминал морским путем в собранном виде.
Это одна из самых современных моделей Liebherr. При относительно малом собственном весе кран имеет высокую грузоподъемность и благодаря особой конструкции шасси может перемещаться в любом направлении – вперед, назад и даже вбок. Максимальный вылет стрелы – 48 м. Управлять всеми функциями крана можно как из кабины крановщика, так и с пульта дистанционного управления.
LHM 420 оснащен экономичным дизельным двигателем собственного производства Liebherr. В качестве силового привода для всех механизмов используется гидравлический привод, который позволяет плавно регулировать рабочие скорости всех движений от нуля до максимума.
Основные характеристики крана:
- грузоподъемность максимальная на крюке – 120 т;
- грузоподъемность на крюке при максимальном вылете – 35 т;
- минимальный и максимальный вылеты – 11 м и 48 м соответственно;
- максимальная высота подъема – 45 м;
- собственная масса – 380 т.
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