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Моби Дик кран

Новый кран на Моби Дике

7 июля 2017, 11:21 / SeaNews / Рейтинг: 197

С дистанционным управлением

На терминале «Моби Дик» введен в эксплуатацию новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 420. Как сообщили SeaNews в Global Ports, кран изготовлен по заказу компании на заводе Liebherr в Ростоке (Германия) и доставлен на терминал морским путем в собранном виде.

Это одна из самых современных моделей Liebherr. При относительно малом собственном весе кран имеет высокую грузоподъемность и благодаря особой конструкции шасси может перемещаться в любом направлении – вперед, назад и даже вбок. Максимальный вылет стрелы – 48 м. Управлять всеми функциями крана можно как из кабины крановщика, так и с пульта дистанционного управления.

LHM 420 оснащен экономичным дизельным двигателем собственного производства Liebherr. В качестве силового привода для всех механизмов используется гидравлический привод, который позволяет плавно регулировать рабочие скорости всех движений от нуля до максимума.

Основные характеристики крана:

  • грузоподъемность максимальная на крюке – 120 т;
  • грузоподъемность на крюке при максимальном вылете – 35 т;
  • минимальный и максимальный вылеты – 11 м и 48 м соответственно;
  • максимальная высота подъема – 45 м;
  • собственная масса – 380 т.

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