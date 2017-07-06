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Происшествия Посадка на мель Волго-Каспийский канал

Иранское судно на мели на Волго-Каспийском канале

7 июля 2017, 10:55 / SeaNews / Рейтинг: 131

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, в 4 утра 6 июля на 143 км Волго-Каспийского морского судоходного канала теплоход «Taradis», флаг Иран с грузом ячменя навалом при съемке с якоря сел на мель за зеленой бровкой канала.

Пострадавших, повреждений, загрязнения окружающей среды нет. Информации о случившемся инциденте, требуемой помощи в адрес МСКЦ Астрахань от капитана «Taradis» и судовладельца не поступала.

По состоянию на 6 утра 7 июля аварийное судно находилось в ожидании подъема уровня воды и подхода буксира.

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