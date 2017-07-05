Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
5 июля 2017
12:36DHL подписал контракт с Gorenje
30 июня 2017
12:39Выпуск до подачи декларации, личный кабинет и проблемы экспортеров и импортеров
28 июня 2017
12:06GEFCO идет на рекорд
19 мая 2017
15:16Agility обеспечит логистику гонок Porsche Carrera Cup
25 апреля 2017
16:38Kenzo подписался с Geodis
12 апреля 2017
13:56Kuehne + Nagel подписался с Alibaba
23 марта 2017
10:18Гибрид трака с троллейбусом
21 марта 2017
12:42Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
12:39Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
20 марта 2017
16:17Спрос на LCL и LTL перевозки растет
Логистика Автоперевозки DFDS Литва

DFDS открыл логистический офис в Литве

7 июля 2017, 10:30 / SeaNews / Рейтинг: 128

Акцент на автоперевозки

DFDS открыл в Вильнюсе офис, который будет заниматься автологистикой. Основное направление перевозок – на/из Великобритании, а также между Литвой и Германией, Италией и другими странами.

По словам Ларса Торсена, руководящего логистическим бизнесом DFDS в Литве, благодаря сети паромных маршрутов компания сможет забрать груз у литовского отправителя в понедельник и доставить его получателю в Великобритании уже в среду.

Сейчас ведется работа по организации сервиса на/из Германии, с тем, чтобы груз, полученный в Гамбурге, приходил в Клайпеду в воскресенье и доставлялся получателям в Литве в понедельник.

Сервис на/из Италии с использованием автотранспорта и жд составляющей предполагается открыть осенью.

Кроме того, DFDS уже принимает в кросс-докинговом центре в Вильнюсе грузы, предназначенные для России и Казахстана. По информации компании, у DFDS уже есть грузопоток из Швеции в Россию, в частности, грузы для сборочного производства Volvo, товары Ikea и стройматериалы.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
7 июля 2017
14:23На неделю позже плана
13:42Авторынок растет
11:52Итоги работы Четвёртого Крымского транспортного форума
11:21Новый кран на Моби Дике
10:55Иранское судно на мели на Волго-Каспийском канале
10:30DFDS открыл логистический офис в Литве
09:467 июля в истории транспортной отрасли
6 июля 2017
16:33Нефтегазовый проект задерживается
15:33Импорт и экспорт Китая
14:46MAN о рынке Северо-Западного региона
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное