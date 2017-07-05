DFDS открыл логистический офис в Литве

Акцент на автоперевозки

DFDS открыл в Вильнюсе офис, который будет заниматься автологистикой. Основное направление перевозок – на/из Великобритании, а также между Литвой и Германией, Италией и другими странами.

По словам Ларса Торсена, руководящего логистическим бизнесом DFDS в Литве, благодаря сети паромных маршрутов компания сможет забрать груз у литовского отправителя в понедельник и доставить его получателю в Великобритании уже в среду.

Сейчас ведется работа по организации сервиса на/из Германии, с тем, чтобы груз, полученный в Гамбурге, приходил в Клайпеду в воскресенье и доставлялся получателям в Литве в понедельник.

Сервис на/из Италии с использованием автотранспорта и жд составляющей предполагается открыть осенью.

Кроме того, DFDS уже принимает в кросс-докинговом центре в Вильнюсе грузы, предназначенные для России и Казахстана. По информации компании, у DFDS уже есть грузопоток из Швеции в Россию, в частности, грузы для сборочного производства Volvo, товары Ikea и стройматериалы.