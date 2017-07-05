7 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1891 год. Курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывался в верхнем его углу, а при обналичивании воспроизводил свою подпись. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на общую сумму 9 120 долларов, но уже на второй год сумма продаж возросла до 483 490 долларов.

1906 год. Впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей.

1958 год. Феликс Ванкель провел первые успешные испытания изобретенного им роторного двигателя. К осуществлению своей мечты изобретатель шел долгих 39 лет. Роторный двигатель имеет ряд преимуществ перед традиционным двигателем внутреннего сгорания: низкий уровень вибраций, отличные динамические характеристики, высокую удельную мощность, способность развивать гораздо большие обороты, меньшие габариты и меньшее количество деталей. К основным же недостаткам относятся: сложность в производстве, склонность к перегреву, повышенный износ и расход масла, низкая экономичность и связанная с этим повышенная токсичность выхлопа. Инженерам Mazda удалось создать усовершенствованную конструкцию, снизив расход топлива, масла и доведя уровень выхлопа до норм Euro IV. В настоящее время эта японская компания остается единственным в мире приверженцем роторного двигателя (Mazda RX-8).

1980 год. Первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.

1993 год. Собрана миллионная «Нива» – ВАЗ-2121. Первая серийная «Нива» сошла с конвейера 5 апреля 1977 года.