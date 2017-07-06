Нефтегазовый проект задерживается

Из-за майского инцидента на Samsung Heavy Industries

Инцидент, который произошел на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries (SHI) 1 мая этого года, стал причиной задержки трех проектов французской Total. По информации компании, речь идет о проектах Martin Linge (Норвегия), Egina (Нигерия) и Ichthys (Австралия).

Напомним, что инцидент произошел из-за столкновения двух кранов во время строительства нефтяной платформы для французской энергетической компании. Вес рухнувшего крана составлял 32 тонны. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 были ранены.

Как говорится в официальном заявлении Total, компания направила своих экспертов для расследования инцидента, а также для того, чтобы принять профилактические меры во избежание подобных происшествий в будущем.

Как отметил президент подразделения Exploration & Production в Total Арно Бройяк, все работы на верфи были приостановлены на несколько дней с тем, чтобы провести расследование, обеспечить психологическую поддержку рабочим и сделать выводы перед перезапуском работ.

В связи с инцидентом работы по проекту Martin Linge были отложены до 1 июня. В результате была задержана отправка модулей Martin Linge из Южной Кореи в Норвегию. Установка модулей и подъемные операции, которые возможно выполнять из-за погодных условий в Северном море только летом, перенесены на лето 2018 года вместо запланированного 2017 года. Таким образом, пусконаладочные работы и запуск производства отложены на первую половину 2019 года. Партнерами проекта являются Total E&P Norge (51%), Petoro (30%) и Statoil (19%).

Работы по строительству плавучей буровой установки для проекта Egina, который планируется запустить во второй половине 2018 года, возобновились после двухнедельного перерыва, существенно влияния на проект это не окажет. Партнеры проекта – Total (24%), CNOOC (45%), Petrobras (16%) и Sapetro (15%).

Центральная перерабатывающая установка для проекта Ichthys, которую отправили с верфи за несколько дней до инцидента, уже установлена в Австралии. На запуск проекта Ichthys инцидент не повлиял, и он состоится в первом квартале 2018 года. Партнеры проекта – Total с долей 30% и Inpex (62,245%).