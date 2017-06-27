Импорт и экспорт Китая

В мае оборот вырос на 11,3%

По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 5 месяцев этого года достиг 1,56 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 13%.

В том числе экспорт увеличился на 8,2% — до 853,35 млрд долларов, а импорт — на 19,5% до 709,58 млрд долларов.

В мае внешнеторговый оборот Китая составил 341,25 млрд долларов. Это на 11,3% больше показателя мая 2016 года.

При этом экспорт по итогам отчетного месяца увеличился на 8,7% до 191,03 млрд долларов, а импорт вырос на 14,8% — до 150,22 млрд долларов.