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MAN о рынке Северо-Западного региона

6 июля 2017, 14:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 167

Генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон о динамике и тенденциях рынка

На открытии нового сервисного центра ООО «МАН Трак энд Бас РУС» в Петербурге генеральный директор компании Питер Андерссон проанализировал рынок грузовиков и автобусов в Северо-Западном регионе.

«Мы как производители видим в Северо-Западном регионе несколько ключевых точек, – сказал П.Андерссон. – Москва, безусловно, тоже важна. Но также и Северо-Западный регион, а, конкретнее, Санкт-Петербург является стратегически важным. Вот почему мы построили здесь сервисный центр». По его словам, последние пару лет можно было наблюдать определенное замедление развития рынка в этом регионе. «Однако в то же время мы можем видеть, что некоторые сегменты, такие, например, как грузы лесной промышленности, расширяются», – отметил он.

Порядка 10,5 тысяч единиц составляет «популяция» грузовиков MAN  в Северо-Западном регионе, и более половины из них находится в Санкт-Петербурге. «Это те цифры, те данные, на основании которых мы приняли решение инвестировать в наш филиал в Петербурге – в новую сервисную станцию. И если мы посмотрим динамику «большой европейской семерки», мы видим, что Северо-Западный регион не занимает такого места, как Центральный или Приволжский федеральные округа, но, тем не менее, мы наблюдаем определенный рост в этом регионе. Это положительная динамика, – сказал П.Андерссон. – Примерно похожая картина представится нам, если мы посмотрим на регистрацию автомобилей MAN в Санкт-Петербурге. Безусловно, рост наблюдается, почти в четыре раза. Но есть одно «но». Мы можем больше, и один из шагов нашего продвижения – новые сервисные станции. Мы рассматриваем не только Санкт-Петербург, но и другие регионы Северо-Запада, особенно там, где присутствует лесозаготовительная индустрия».
По данным, приведенным П.Андерссоном, доля грузовиков MAN на российском рынке составляет почти 4%: всего в России порядка 2,2 млн грузовиков, из них свыше 82 тыс. – MAN. На рынок Северо-Запада приходится 208 тыс. грузовиков, из них 10,5 тыс. производства MAN. Доля грузовиков MAN в Санкт-Петербурге составляет 6% – порядка 5 тыс. единиц из 83 400.

«Это одна нога, на которую мы опираемся, но есть и вторая».  В Петербурге, по словам П.Андерссона, особый акцент сделан на развитии автобусного подразделения «МАН Трак энд Бас РУС». «С начала этого года наблюдается небольшая положительная динамика на рынке автобусов, – сказал он. – Она примерно сопоставима с тем, что происходит на рынке грузовиков. В Северо-Западном округе абсолютно точно есть прирост. Если мы посмотрим разбивку по производителям, то мы увидим, что этот регион тоже очень хорошо представлен».

В заключение П.Андерссон выразил уверенность, что положительная динамика, которую компания наблюдала с начала этого года, будет сохраняться.

Инфографика составлена по данным MAN

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