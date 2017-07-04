Yildirim продает долю в CMA CGM

Искать инвестора будет китайский банк

Yildirim Holding AS продает свою долю в CMA CGM. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя правления Yildirim Юкселя Йылдырыма, поиск покупателя из Азии или Персидского залива поручен China Citic Bank Corp.

Пакет Yildirim в CMA CGM составляет 24%, исходя из недавних сделок в шиппинге, инвестиционные банки оценивают его стоимость в вилке от 2,5 млрд до 3 млрд долларов.

Напомним, группа Yildirim приобрела долю в CMA CGM в ходе серии сделок в 2010-2011 годах. Так, в 2010 году группа выкупила ценные бумаги, эквивалентные 20% уставного капитала компании, за 500 млн долларов, годом позже турецкий инвестор приобрел еще облигаций, соответствующих 4% капитала, за 100 млн долларов.

«Мы либо полностью выйдем из капитала, либо останемся обыкновенным акционером», – цитирует Bloomberg Ю.Йылдырыма. По его словам, план продать пакет мажоритарным акционерам линии в 2015 году провалился.

В Bloomberg отмечают, что Yildirim нужны деньги на приобретение американского портового оператора Ports America Holdings Inc., которое находится в русле плана компании по вхождению к 2025 году в топ-10 крупнейших операторов контейнерных терминалов.