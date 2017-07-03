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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Вялотекущий восходящий тренд

6 июля 2017, 11:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 146

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона сохраняет вялотекущий восходящий тренд. По информации судового брокера Руфко, задержки с поставками пшеницы нового урожая не позволяют рынку активно расти.
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