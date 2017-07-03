Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона сохраняет вялотекущий восходящий тренд. По информации судового брокера Руфко, задержки с поставками пшеницы нового урожая не позволяют рынку активно расти.