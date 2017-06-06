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В Петербурге открылся собственный филиал MAN

6 июля 2017, 10:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 157

Сервисная станция с удобной локацией

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» открыл новый мультифункциональный филиал в Санкт-Петербурге. Технический центр расположен в одной из ключевых точек следования коммерческого транспорта – на Московском шоссе. Как отметил вице-президент, руководитель направления собственных розничных продаж MAN Truck and Bus AG Йохан Шлютер, это функциональная станция с хорошей локацией.

В сервисной зоне будут обслуживаться 24 транспортных средства одновременно. Центр оснащен современным оборудованием, в том числе стапелем с силовой ямой для правки рам и кабин грузовиков, кузовных элементов автобусов, а также покрасочной камерой.

«У нас также есть совместныe проекты с GazGroup, – рассказал Й.Шлютер. – Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с маркой ЛиАЗ, это автобусы, мы поставляем и будет поставлять комплектующие и узлы для этих машин. MAN поставляет на ЛиАЗ двигатели. И мы намерены подключать и другие продукты GazGroup. Кроме того, в плане продаж легких коммерческих автомобилей мы планируем также усилить позиции за счет партнерства с этим российским производителем». По словам Й.Шлютера, этому сотрудничеству более 10 лет. «Недавно мы подписали с правительством Нижнего Новгорода и GazGroup письмо о намерениях, которое в будущем позволит MAN Truck and Bus получить статус локального производителя не только с физичкой, но и с юридической точки зрения», – сказал он.

Стоит отметить, что в этом году новые сервисные станции MAN откроются в Калуге и Рязани.

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