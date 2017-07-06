Происшествия Навал Навал в порту Кавказ 6 июля 2017, 10:26 / SeaNews / Рейтинг: 151 Пострадавших нет По данным ГМСКЦ, в 21-45 5 июля в порту Кавказ теплоход «Петровск» (порт регистрации Новороссийск, судовладелец ООО «Аншип, в грузу (ж/д порожние цистерны 18 штук) при швартовке к причалу №5 произвел навал носовой частью на стоящий у причала №6 буксир «Добрыня» (порт регистрации Таганрог, судовладелец ФГУП «Росморпорт». Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Деформировано железное ограждение рубки и часть фальшборта буксира. Оцените статью: 0