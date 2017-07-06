6 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1899 год. Основание порта Александровск на Мурмане (с 1933 года — посёлок Полярное, с 1939 года город Полярный).

1919 год. Первый трансатлантический перелёт дирижабля.

1926 год. В СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи).

1933 год. Начат автопробег Москва — Каракумы — Москва.

1935 год. Из Архангельска стартовала первая советская морская высокоширотная экспедиция на ледоколе «Садко». Судно водоизмещением 3 800 тонн было построено в Англии в 1912 году, в 1916 году оно затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря, а в 1933 году его подняли сотрудники легендарного ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ особого назначения). Цель плавания сводилась к исследованию Арктического бассейна от Шпицбергена до Северной Земли и в регионе севернее этих архипелагов. Возглавляли экспедицию опытнейшие полярники Георгий Алексеевич Ушаков (1901–1963) и Николай Николаевич Зубов (1885–1960). Специалисты получили множество важных и зачастую неожиданных результатов: обнаружились «отроги» так называемого подводного порога Нансена — повышение дна, отделяющее Гренландское море от Арктического бассейна и играющее роль своеобразного клапана-терморегулятора.

1939 год. Первый регулярный рейс по доставке авиапочты винтокрылым летательным аппаратом (США). Полёт выполнял автожир Kellett KD-1B авиакомпании «Истерн Эрлайнз».

1953 год. В результате слияния шести компаний была основана Fuji Heavy Industries - родительская компания Subaru. Собственно Fuji Heavy Industries Ltd занималась производством самолетов, остальные пять компаний производили и продавали мотороллеры, автобусы, двигатели и железнодорожные вагоны. Президент новообразованной корпорации Кенджи Кита принял решение производить и автомобили. Был объявлен конкурс на название будущей марки, но ни одно из предложений не удовлетворило Кита. И тогда он утвердил свое собственное название – Subaru. Так по-японски называется созвездие Плеяды, в котором хорошо различимы шесть крупных звезд. Эти звезды, по замыслу Кенджи Кита должны символизировать шесть компаний, вошедших в Fuji Heavy Industries. Прототип первого автомобиля P-1, представленный в феврале 1954 года, был создан по мотивам популярного тогда Peugeot 404. В следующем году его переименовали в Subaru 1500. Однако в серийное производство он не пошел, было произведено всего лишь 20 экземпляров. А первым массовым автомобилем стал микрокар Subaru 360, производство которого началось в 1958 году.1953 года в результате слияния шести компаний была основана Fuji Heavy Industries - родительская компания Subaru. Собственно Fuji Heavy Industries Ltd занималась производством самолетов, остальные пять компаний производили и продавали мотороллеры, автобусы, двигатели и железнодорожные вагоны.

1955 год. В США принимается закон о контроле за объемами выхлопов автотранспорта — Federal Air Pollution Control Act.

1988 год. Вследствие утечки газа загорелась и минут через 20 после серии взрывов взорвалась норвежская нефтяная буровая платформа «Piper Alpha» на шельфе Северного моря. Из 229 человек, обслуживавших ее, в живых остались только 62. Пока платформа еще пылала, сохранявшие способность передвигаться люди пытались спастись, кидаясь в ледяную воду с 15-метровой высоты. Никто не успел воспользоваться аварийными средствами спасения. Катастрофа вошла в историю еще и потому, что «по ее итогам» была выплачена одна из самых крупных сумм в истории морского страхования.

1989 год. 12-миллионным автомобилем производства Волжского автозавода стал праворульный ВАЗ-2109.