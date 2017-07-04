Топ-5 парусных суперяхт

Пять парусных яхт, заслуживающих самого пристального внимания

Начнем с

Phocea

Эта яхта «родилась» в 76 году прошлого века. Тогда, правда, она носила совсем другое название – «Club Mediterranee». А создана она была для… одиночной трансатлантической гонки. Это четырехмачтовое судно ранее управлялось одним человеком. И участвовала она в знаменитой OSTAR 1976. Правда, не совсем удачно. Технические поломки не позволили ей занять призовое место. Сейчас это творение переделано во вполне комфортную суперяхту.

Mirabella V

Перед постройкой этого судна конструкторам была поставлена довольно серьезная задача — создать скоростную парусную яхту с уровнем, сопоставимым с таким, как на моторных аналогах.

При этом, чтобы этот парусник мог в обязательном порядке входить в бухту Палм-Бич. И что вы думаете? Справились! В результате получилась самая крупная одномачтовая яхта из композитных материалов с подъемным килем.

Athena

Эту яхту назвали в честь богини мудрости. Создана была по заказу интернет-предпринимателя Джеймса Кларка. Задумывалась она как довольно большая трехмачтовая шхуна с просторными каютами, кинотеатром, библиотекой и т.п. И конструктора не подвели. Спущенная на воду в 2004 году, «Athena» сразу же завоевала титул лучшего парусного судна, превышающего 40 метров. Сколько ее длина? 90 метров.

Aquijo

Это 85-метровый двухмачтовый кеч разработки Oceanco и Vitters Shipyard. Эстетическая красота ничуть не умаляет ходовые качества яхты. А инновационная система управления настолько отточена, что такое большое судно, словно небольшая яхта, чутко реагирует на любые движения рулевого. Ну и комфорта, конечно, ей не занимать – над ним работали лучшие дизайнеры компании Dölker + Voges, которые постарались даже размыть границы между внешней и внутренней зонами надстройки.

Eos

Это трехмачтовая шхуна медиамагната Барри Диллера, которая после спуска на воду в 2006 году забралу у «Athena» пальму первенства в звании самой длинной парусной яхты – 93 метра. А впоследствии долго мерилась размерами с парусником «Мальтийский сокол», который по общей длине уступает «Eos» целых 5 метров, но по длине палубы и ватерлинии выигрывает 4 и 7 метров соответственно. К сожалению, большая часть информации об этом судне не раскрывается уже более 10 лет.