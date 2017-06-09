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ФАС Безопасность судоходства Антимонопольное регулирование

ФАС нашла признаки дискриминации на рынке спасательных плотов

5 июля 2017, 16:32 / SeaNews / Рейтинг: 127

И выдала производителю предупреждение

Федеральная антимонопольная служба выдала АО «УЗЭМИК» предупреждение о прекращении действий, создающих дискриминационные условия при оказании услуг по обучению и аттестации персонала станций надувных спасательных средств.

По информации ФАС, по результатам проведенного службой анализа состояния конкуренции на рынке услуг по сертификации (лицензированию, авторизации) станций надувных спасательных средств на право освидетельствования и технического обслуживания спасательных надувных плотов модели ПСН-МК, ФАС установила, что АО «УЗЭМИК» занимает на этом товарном рынке доминирующее положение с долей 100%.

«При этом АО «УЗЭМИК» включает в договоры на оказание их услуг с некоторыми контрагентами положения, которые обязывают приобретать сертифицируемую станцию надувных спасательных плотов производства АО «УЗЭМИК», а также формировать и выполнять план продаж средств спасения. Неисполнение указанных положений договоров является основанием для их расторжения», – говорится в сообщении ФАС.

«Необходимо отметить, что приобретение надувных спасательных плотов и, тем более, их реализация на рынке экономически и технологически не связано с оказанием услуги по аттестации. Таким образом, АО «УЗЭМИК» были установлены разные условия оказания услуг по аттестации, что ограничивает конкуренцию на этом товарном рынке путем создания дискриминационных условий для отдельных потребителей».

«Для того, чтобы пресечь действия АО «УЗЭМИК», ведущие к созданию дискриминационных условий, ФАС России выдала АО «УЗЭМИК» предупреждение об их прекращении. Компания должна направить оферты соответствующим потребителям об исключении из договоров на аттестацию станций надувных спасательных средств и услуг по обучению и аттестации персонала положений о необходимости приобретения надувных спасательных плотов у АО «УЗЭМИК», – отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов

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