Эмбарго продлили

До конца 2018 года

На сайте правительства опубликовано постановление от 4 июля 2017 года №790 «О мерах по реализации Указа Президента России “О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”».

В соответствии с постановлением, запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года.

С текстом постановления можно ознакомиться в прилагаемом файле.