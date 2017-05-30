Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 мая 2017
11:39Транснефть подготовила флот
11 мая 2017
09:56Коснулся бровки и перекрыл ход
19 декабря 2016
14:07Heavylift на реке
6 декабря 2016
11:13Роснефть ищет Волго-Дон максы
30 ноября 2016
16:41Закрытие навигации на Волго-Балте
28 ноября 2016
16:28Речные перевозки Роснефти
4 октября 2016
09:59Теплоход с баржами на мели на Оби
16 августа 2016
11:16Постановление по Багаевскому гидроузлу
10:52Госсовет по развитию внутренних водных путей
4 июля 2016
12:30Перевозки в Азово-Донском бассейне в первом полугодииSeaNews Club material
Речные перевозки Министерство транспорта правила Проект Нормативная база

Новые правила для судов и грузов на внутренних водных путях

5 июля 2017, 13:18 / SeaNews / Рейтинг: 199

Проекты правил плавания судов и перевозок грузов

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проект Министерства транспорта «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям» и проект Правил перевозок грузов на внутреннем водном транспорте.

Согласно материалам к документам, правовой документ, регламентирующий механизм перевозки грузов на внутреннем водном транспорте, разработка которого предусмотрена Кодексом внутреннего водного транспорта, в настоящее время отсутствует. Правила перевозок грузов на внутреннем водном транспорте разработаны в целях реализации норм Кодекса внутреннего водного транспорта.

Что касается Правил плавания по внутренним водным путям, то действующие Правила, утвержденные в 2002 году, требуют обновления в связи с реорганизацией в государственных структурах, осуществляющих регулирование в области внутреннего водного транспорта, изменением понятийного аппарата, а также необходимостью гармонизации с аналогичными европейскими правилами.

С проектами документов можно ознакомиться в прилагаемых файлах.

Оцените статью:

0
Файлы к статье:
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
5 июля 2017
17:29Топ-5 парусных суперяхт
16:32ФАС нашла признаки дискриминации на рынке спасательных плотов
15:16Эмбарго продлили
13:18Новые правила для судов и грузов на внутренних водных путях
12:36DHL подписал контракт с Gorenje
11:48Облигации на 450 млн евро
11:18Контейнерооборот Гданьска
10:23Возгорание на судах
10:18Пиратская сводка
09:485 июля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное