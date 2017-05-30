Новые правила для судов и грузов на внутренних водных путях

Проекты правил плавания судов и перевозок грузов

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проект Министерства транспорта «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям» и проект Правил перевозок грузов на внутреннем водном транспорте.

Согласно материалам к документам, правовой документ, регламентирующий механизм перевозки грузов на внутреннем водном транспорте, разработка которого предусмотрена Кодексом внутреннего водного транспорта, в настоящее время отсутствует. Правила перевозок грузов на внутреннем водном транспорте разработаны в целях реализации норм Кодекса внутреннего водного транспорта.

Что касается Правил плавания по внутренним водным путям, то действующие Правила, утвержденные в 2002 году, требуют обновления в связи с реорганизацией в государственных структурах, осуществляющих регулирование в области внутреннего водного транспорта, изменением понятийного аппарата, а также необходимостью гармонизации с аналогичными европейскими правилами.

С проектами документов можно ознакомиться в прилагаемых файлах.