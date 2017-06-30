Логистика 3PL DHL DHL подписал контракт с Gorenje 5 июля 2017, 12:36 / SeaNews / Рейтинг: 219 Годовой объем – порядка 2,2 тыс. TEU DHL Global Forwarding будет обеспечивать внутренние и международные перевозки одного из крупнейших европейских производителей бытовой техники Gorenje в 90 странах. Контракт, о котором на днях сообщил логистический оператор, был подписан в январе, оговоренный им годовой объем перевозок составляет порядка 2,2 тыс. TEU. Основные направления перевозок – импорт из Китая через Гамбург в Нюрнберг и экспорт из Словении в Австралию. Оцените статью: 0