Облигации на 450 млн евро

Выпустил Hapag-Lloyd

3 июля Hapag-Lloyd объявил о выпуске еврооблигаций на сумму 300 млн евро со сроком 7 лет.

На следующий день компания сообщила о размещении на Люксембургской бирже привилегированных облигаций, за счет чего объем выпуска увеличился с первоначально заявленных 300 млн евро до 450 млн евро в соответствии с высоким спросом.

Привилегированные облигации выпущены сроком на 7 лет, купонный доход по ним составляет 5,125%, цена эмиссии – 100%.

Средства, вырученные от размещения, будут направлены на выкуп существующих привилегированных облигаций Hapag-Lloyd с купонным доходом 7,75% и 7,50% со сроком в 2018-2019 годах.

Напомним, в начале этого года Hapag-Lloyd сообщил о выпуске облигаций на сумму 150 млн евро со сроком 5 лет.