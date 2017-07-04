В мае оборот увеличился в сравнении с апрелем на 42,6%

В январе-мае 2017 года порт Гданьск обработал на 4% больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 5 месяцев контейнерооборот порта составил 556,3 тыс. TEU.

В мае через причалы порта прошло более 135,9 тыс. TEU – это на 9,1% больше, чем за тот же месяц 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем текущего года контейнерооборот Гданьска вырос еще более значительно – на 42,6%.