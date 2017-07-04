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Происшествия возгорание

Возгорание на судах

5 июля 2017, 10:23 / SeaNews / Рейтинг: 198

В Севастополе и на Дальнем Востоке

По данным ГМСКЦ, в 6-00 4 июля во время швартовки произошло возгорание в выхлопной трубе левого двигателя буксира-кантовщика «Каламит», судовладелец ГУП РК «Крымское морское пароходство». В 6-20 силами экипажа возгорание было ликвидировано. Экипаж судна провел проверку работы всех судовых систем и механизмов. В результате проверки было установлено, что судовые механизмы и системы в рабочем состоянии. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

В 14-00 на траулере «Капитан Олейничук», судовладелец ОАО «Турниф» (судно в балласте на перестое у причала №42 (Турниф) морского порта Владивосток) было обнаружено задымление в районе помещения РМУ. Силами экипажа судна начата разведка очага задымления. Оповещены пожарные службы ГО и ЧС Первомайского района Владивостока. В 17-00 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 3 расчета МЧС.

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