Пиратская сводка

Число нападений снижается, риски остаются

По данным Международного морского бюро, в первом полугодии 2017 года было зафиксировано 87 инцидентов с участием пиратов против 97 за тот же период прошлого года. как отмечают в IMB, это самый низкий полугодовой показатель за последние пять лет.

В течение первого полугодия 2017 года пиратам удалось подняться на борт 63 судов, 12 судов подверглись обстрелу, четыре судна были захвачены и были предприняты попытки нападений еще на 8 судов.

В этом году в заложники попали 63 моряка, еще 41 человек были похищены с судов. Трое получили ранения и двое моряков были убиты.

Сократилось число пиратских нападений в филиппинских водах, отмечают в IMB, – до 4 во втором квартале против 9 в первом квартале, а также в водах Индонезии – до 19 в первом полугодии 2017 года против 24 в 2016.

Серьезной угрозой остаются сомалийские пираты, нападающие на суда на значительном удалении от суши, а также нигерийские пираты, на совести которых похищение 31 человек (5 инцидентов) с начала года, в том числе 14 моряков было похищено с двух судов во втором квартале.