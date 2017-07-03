Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
3 июля 2017
11:45Погрузка двух основных грузов выросла
30 июня 2017
16:29РЖД Логистика привезла трофейный паровоз
28 июня 2017
09:4628 июня в истории транспортной отрасли
27 июня 2017
09:2727 июня в истории транспортной отрасли
21 июня 2017
09:4721 июня в истории транспортной отрасли
15 июня 2017
14:35Соглашение по Port Community System
13 июня 2017
09:2513 июня в истории транспортной отрасли
8 июня 2017
09:418 июня в истории транспортной отрасли
7 июня 2017
09:257 июня в истории транспортной отрасли
6 июня 2017
15:41О перспективах контрейлерных перевозок
Железная дорога Автомобильные перевозки скоростное движение Туризм

5 июля в истории транспортной отрасли

5 июля 2017, 09:48 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 166

События и факты

1841 год. Впервые состоялась групповая туристическая поездка. По настоянию Томаса Кука (1808–1892), баптистского проповедника и активного борца с повальным в тогдашней Англии пьянством, железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии. Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились и международные маршруты. Т.Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство Thomas Cook and Son завоевало всемирную известность.

1865 год. В Великобритании принят The Locomotive Act – первый в истории официальный документ, который ограничивал скорость движения транспортных средств: в городе – не выше 3,2 км/ч, за городом – 6,45 км/ч. «Закон красного флага» обязывал, чтобы перед каждым самоходным безрельсовым транспортом («безлошадной каретой») не ближе 55 метров шел человек с красным флагом — днем и красным фонарем — ночью, предупреждавший о возможной опасности, при этом в экипаже должно было быть два водителя. Закон был отменен в 1896 году.

1933 год. В Германии гражданский инженер Фриц Тодт назначен ответственным за создание по всей Германии сети скоростных автомагистралей. Ф.Тодт с воодушевлением взялся за дело: к 1936 году страна имела более 100 тыс. км автобанов. Первая скоростная автодорога появилась в Германии в 1921 году.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
5 июля 2017
17:29Топ-5 парусных суперяхт
16:32ФАС нашла признаки дискриминации на рынке спасательных плотов
15:16Эмбарго продлили
13:18Новые правила для судов и грузов на внутренних водных путях
12:36DHL подписал контракт с Gorenje
11:48Облигации на 450 млн евро
11:18Контейнерооборот Гданьска
10:23Возгорание на судах
10:18Пиратская сводка
09:485 июля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное