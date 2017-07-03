5 июля в истории транспортной отрасли

События и факты

1841 год. Впервые состоялась групповая туристическая поездка. По настоянию Томаса Кука (1808–1892), баптистского проповедника и активного борца с повальным в тогдашней Англии пьянством, железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии. Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились и международные маршруты. Т.Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство Thomas Cook and Son завоевало всемирную известность.

1865 год. В Великобритании принят The Locomotive Act – первый в истории официальный документ, который ограничивал скорость движения транспортных средств: в городе – не выше 3,2 км/ч, за городом – 6,45 км/ч. «Закон красного флага» обязывал, чтобы перед каждым самоходным безрельсовым транспортом («безлошадной каретой») не ближе 55 метров шел человек с красным флагом — днем и красным фонарем — ночью, предупреждавший о возможной опасности, при этом в экипаже должно было быть два водителя. Закон был отменен в 1896 году.

1933 год. В Германии гражданский инженер Фриц Тодт назначен ответственным за создание по всей Германии сети скоростных автомагистралей. Ф.Тодт с воодушевлением взялся за дело: к 1936 году страна имела более 100 тыс. км автобанов. Первая скоростная автодорога появилась в Германии в 1921 году.