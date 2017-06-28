CMA CGM продает 90% в американском терминале

Закрытие сделки ожидается в конце года

CMA CGM подписал соглашение с EQT Infrastructure III (EQT Infrastructure) и его партнером P5 Infrastructure (P5) о продаже доли 90% в терминале Global Gateway South (GGS) в Лос-Анжелесе за 817 млн долларов. После завершения сделки CMA CGM останется миноритарным акционером с долей 10% в GGS, который был приобретен как часть Neptune Orient Lines (NOL). Денежные средства CMA CGM получит после закрытия сделки.

Также CMA CGM и дочерние компании заключили с EQT Infrastructure и P5 долгосрочное соглашение о партнерстве и пользовании, которое позволяет CMA CGM остаться основным клиентом терминала на льготных условиях.

По информации CMA CGM, сделка позволяет завершить реализацию плана по сокращению объема заемных средств, о котором компания сообщила в декабре 2015 года одновременно с обновлением о приобретении NOL.

Сделка подлежит одобрению антимонопольных служб и регуляторов, включая комитет по иностранным инвестициям США, ее закрытие ожидается к концу этого года.