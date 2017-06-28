Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 июня 2017
12:38У CMA CGM новый логотип
14 июня 2017
09:40Maersk продает Mercosul
19 мая 2017
16:45Итоги первого квартала CMA CGM
5 мая 2017
12:16Онлайн-букинг через AgreeFreight
27 апреля 2017
09:39CMA CGM создала СП в Индии
25 апреля 2017
12:18Дочка CMA CGM получит концессию в Салониках
21 марта 2017
12:42Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
12:39Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
13 марта 2017
14:01Итоги 2016 CMA CGM
22 февраля 2017
13:10Шесть линий зайдут в Вильгельмсхафен
CMA CGM Терминал соглашение NOL США продажа актива

CMA CGM продает 90% в американском терминале

4 июля 2017, 15:44 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 187

Закрытие сделки ожидается в конце года

CMA CGM подписал соглашение с EQT Infrastructure III (EQT Infrastructure) и его партнером P5 Infrastructure (P5) о продаже доли 90% в терминале Global Gateway South (GGS) в Лос-Анжелесе за 817 млн долларов. После завершения сделки CMA CGM останется миноритарным акционером с долей 10% в GGS, который был приобретен как часть Neptune Orient Lines (NOL). Денежные средства CMA CGM получит после закрытия сделки.

Также CMA CGM и дочерние компании заключили с EQT Infrastructure и P5 долгосрочное соглашение о партнерстве и пользовании, которое позволяет CMA CGM остаться основным клиентом терминала на льготных условиях. 

По информации CMA CGM, сделка позволяет завершить реализацию плана по сокращению объема заемных средств, о котором компания сообщила в декабре 2015 года одновременно с обновлением о приобретении NOL.

Сделка подлежит одобрению антимонопольных служб и регуляторов, включая комитет по иностранным инвестициям США, ее закрытие ожидается к концу этого года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
4 июля 2017
16:37New Weekly №43 Контейнерооборот портов Дальнего Востока РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:26New Weekly №43 Грузооборот портов Дальнего Востока РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
15:44CMA CGM продает 90% в американском терминале
14:22Краны MacGregor на судах ESL Shipping
14:10Бункерный тендер Роснефти
13:37Что и требовалось доказать
13:02Грузооборот российского транспорта
12:24Maersk рассказал про кибератаку
11:29Обнаружил – доложи
10:38Цифровые близнецы реальных судов
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное