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Краны MacGregor на судах ESL Shipping

4 июля 2017, 14:22 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 206

Автономно обработают груз

Финская ESL Shipping планирует начать тестирование технологии автономной выгрузки на двух новых балкерах класса Handysize, сдача которых намечена в следующем году. Суда оборудуют электрогидравлическими кранами производства MacGregor, оснащенными системой автономной перевалки грузов.

«Автономные краны повышают эффективность и безопасность, – сказал Senior Vice President Cargo Handling MacGregor Лейф Бистром. – Погрузочно-разгрузочные работы могут контролироваться с мостика судна, таким образом нет необходимости задействовать персонал на опасных производственных участках».

ESL заказал два балкера в ноябре 2015 года на китайской верфи Sinotrans & CSC Qingshan Shipyard. Суда начнут работу во второй половине 2018 года в Балтийском регионе. Как отметил Managing Director ESL Shipping Микки Коскинен, они будут выполнять большое количество рейсов и судозаходов, и автономные крановые операции позволят значительно увеличить конкурентоспособность компании.

Проект балкеров был разработан финской Deltamarin, суда смогут работать в условиях, соответствующих ледовому классу 1A, и будут оборудованы главными двигателями, позволяющими использовать в качестве бункера сжиженный природный газ.

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