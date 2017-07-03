Бункерный тендер Роснефти

На 49,6 млн рублей

ООО «РН-Бункер», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», которое осуществляет поставки и оказывает услуги по заправке судов в большинстве морских и речных портов России, разместило открытый запрос предложений на оказание комплексных услуг по бункеровке судов, доставке водным транспортом и перевалке нефтепродуктов в портах Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Кавказ, Ейск для нужд общества.

Тендер разбит на два лота. Первый лот – оказание комплексной услуги по бункеровке судов в портах Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Кавказ, Ейск с начальной (максимальной) ценой договора 13,1 млн рублей (13 060 080,70 руб. с НДС 18%).

Второй лот – оказание услуг по доставке водным транспортом и перевалке нефтепродуктов в портах Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк, Кавказ, Ейск – комплексная услуга по доставке водным транспортом и перевалке нефтепродуктов и комплексная услуга по перевалке нефтепродуктов (при поставке жд транспортом). Начальная (максимальная) цена договора по второму лоту – 36,6 млн рублей (36 569 332,80 руб. с НДС 18%).

Объем оказываемых услуг по тому и другому лоту составляет 20,500 тыс. тонн. Заявки принимаются до 18 июля этого года, рассмотрение заявок и подведение итогов намечено на 22 августа 2017 года.

Согласно документам по госзакупке, по первому лоту исполнитель (бункерная компания) принимает на себя обязательства оказать ООО «РН-Бункер» комплексную услугу по бункеровке судов, которая включает в себя прием нефтепродуктов заказчика в танкеры-бункеровщики, доставку их до борта бункеруемого судна с последующей погрузкой в бункерные танки российских или иностранных судов, представительство интересов заказчика при проведении бункерных операций.

По второму лоту – исполнитель обеспечивает прием нефтепродуктов ООО «РН-Бункер» (заказчик) в свои танкеры на причале погрузки, доставку нефтепродуктов в танкере в порт назначения, указанный в заявке заказчика, а также слив нефтепродуктов в емкости терминалов исполнителя в порту назначения. Грузоотправителем нефтепродуктов заказчика при отгрузке нефтепродуктов в танкеры исполнителя выступает заказчик или иное указанное заказчиком лицо. Срок оказания услуг составляет один год с начала действия договора.