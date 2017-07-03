Что и требовалось доказать
4 июля 2017, 13:37 / SeaNews / Рейтинг: 241
В гонке лайнера и яхт победил лайнер
В субботу утром круизный лайнер «Queen Mary» пересек линию финиша символической гонки, в которой, помимо него, участвовали четыре скоростные парусные тримараны класса Ultim.
Первым из тримаранов пришел к финишу «Macif», который ошвартовался в гавани Нью-Йорка в понедельник. «IDEC Sport» и «Sodebo», судя по данным AIS, тоже уже там. Прибытие четвертого соперника, соперник «Actual» ожидается в среду.
Погода не смогла порадовать яхтсменов и даже попыталась испытать их на прочность. Так, тримаран «Sodebo» лишился части правого руля, а одного из членов экипажа даже легко контузило от удара волной.
По материалам https://scanmarine.ru/
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