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Что и требовалось доказать

4 июля 2017, 13:37 / SeaNews / Рейтинг: 241

В гонке лайнера и яхт победил лайнер

В субботу утром круизный лайнер «Queen Mary» пересек линию финиша символической гонки, в которой, помимо него, участвовали четыре скоростные парусные тримараны класса Ultim.

Первым из тримаранов пришел к финишу «Macif», который ошвартовался в гавани Нью-Йорка в понедельник. «IDEC Sport» и «Sodebo», судя по данным AIS, тоже уже там. Прибытие четвертого соперника, соперник «Actual» ожидается в среду.

Погода не смогла порадовать яхтсменов и даже попыталась испытать их на прочность. Так, тримаран «Sodebo» лишился части правого руля, а одного из членов экипажа даже легко контузило от удара волной.

По материалам https://scanmarine.ru/

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