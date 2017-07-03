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грузоперевозки

Грузооборот российского транспорта

4 июля 2017, 13:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 174

В мае речные перевозки в сравнении с предыдущим месяцем выросли в 2,8 раза.

В январе-мае этого года перевозки грузов российским транспортом составили 2 млрд 830,7 млн тонн. Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года на 2,7%.

Наибольший объем, по данным Госкомстата РФ, приходится на автотранспорт – 1 млрд 797,9 млн тонн (+1,6%). Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с уровнем 5 месяцев 2016 года выросли на 3,8% до 518,8 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 28,4% до 9,5 млн тонн.

Объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 12,1%, до 21,7 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом выросли на 7,5% и составили 0,43 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 482,4 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,9%.

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