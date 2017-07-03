Maersk рассказал про кибератаку

CCO Винсент Клерк дал интервью CNN

Chief Commercial Officer Maersk Line Винсент Клерк в интервью CNN ответил на некоторые вопросы в связи с кибератакой на компанию и сформулировал вопросы, которые ставит перед компаниями отрасли возможность повторения подобных атак в будущем.

«Во вторник, когда мониторы начали гаснуть, мы приняли решение отключить всю нашу IT-инфраструктуру, чтобы защитить данные и сделать возможность корректное восстановление, – и столкнулись с задачей обеспечивать движение 15% глобального товаропотока практически без IT-поддержки, большей частью вручную».

Рассуждая о том, была ли атака на Maersk специально спланирована или компания оказалась случайной жертвой вируса, В.Клерк сказал: «Когда мы окончательно выйдет из кризиса, нужно будет дальнейшее расследование. На данный момент мы видим, что от вируса пострадали очень многие, и мы оказались жертвой».

Отвечая на вопрос, как огромная компания, тратящая на IT сотни миллионов долларов в год, могла оказаться жертвой вируса, В.Клерк сказал: «Это хороший вопрос, на который чтобы ответить потребуется время. В последние несколько дней все силы были брошены на то, чтобы восстановить работу системы для наших клиентов и коллег хотя бы близко к норме, чтобы мы могли вернуться к работе и выполнять обязательства перед клиентами. Но понятно, что, вернувшись в нормальный режим, мы должны будем задать себе непростые вопросы – кто несет ответственность и была ли у нас адекватная защита от подобных вредоносных программ».

Говоря о ходе восстановления, В.Клерк отметил: «Наш план восстановления еще находится в процессе реализации. У нас в Maersk существует одна большая сеть, платформа, внутри которой все системы тесно взаимосвязаны, и на то, чтобы вернуть ее к жизни, потребуется некоторое время. <...> Пока что я могу сказать, что наша команда специалистов по кибербезопасности действует верно, и наш план работает. Но, безусловно, это доставляет множество неудобств нашим коллегам и клиентами».

По словам В.Клерка, Maersk не платил выкуп. «Мы ничего не платили. <...> В нашем случае мы полагались на те процедуры по обеспечению непрерывности бизнеса, которые у нас были разработаны, и это сработало. <...> В целом, последние несколько дней показали, что компания была готова к тому, чтобы выстоять в шторм,– и делает это наилучшим возможным образом».

P.S. Согласно последнему апдейту, Maersk снова запустил портал My.MaerskLine.com.