Обнаружил – доложи

О выявлении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС

Руководители органов госконтроля, аккредитации и таможенных служб государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили рекомендации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили взаимодействие профильных органов государств-членов ЕАЭС при выявлении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Основным условием к обеспечению реализации техрегламентов министр ЕЭК Татьяна Валовая назвала планомерную и согласованную деятельность органов госконтроля. Как сообщается на сайте ЕЭК, с этой целью в ЕАЭС создаются механизмы их информационного взаимодействия, разрабатываются базовые документы, включая Соглашение o принципах и подходах осуществления государственного контроля, которое сейчас проходит процедуры согласования в странах Союза. Комиссия предлагает включить в законодательство ЕАЭС единые требования, закрепляющие презумпцию добросовестности субъектов рынка, обеспечивающие защиту прав потребителей, системность проведения государственного контроля, независимость органов госконтроля от изготовителей и продавцов, приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием и другие.

При выявлении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, ЕЭК рекомендует странам ЕАЭС уведомлять об этом контролирующие организации других государств-членов. Кроме того, устанавливаются сроки направления таких уведомлений и перечень сведений, которые должны в них содержаться. После получения уведомлений органам госконтроля следует принять меры к предотвращению оборота опасной продукции. При этом алгоритм действий контролирующего органа включает проведение тщательной проверки продавца и изготовителя, направление уведомления в органы по аккредитации для принятия мер по приостановлению (прекращению) действия документов об оценке соответствия продукции требованиям техрегламента и так далее.

С целью эффективного взаимодействия и реализации нормативно-правовых документов ЕЭК будет создана единая информационная система об опасной продукции, тем самым это поможет снизить риски ее распространения. В рамках этой системы национальные органы госконтроля планируют оперативный обмен сведениями о выявленной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Союза; принятых мерах по предупреждению, выявлению и пресечению распространения опасной продукции и устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях реализации на территории государства-члена продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, без необходимых документов или сведений о ее проведении.

Всего же, по информации директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Армана Шаккалиева, со дня образования евразийского интеграционного объединения советом комиссии принято 42 техрегламента, 35 из которых к настоящему времени вступили в силу. Предприниматели стран ЕАЭС получили более 500 тысяч единых сертификатов соответствия и более двух миллионов единых деклараций соответствия. В государствах-членах действуют около 30 органов государственного контроля.