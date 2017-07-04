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Технологии Rolls-Royce

Цифровые близнецы реальных судов

4 июля 2017, 10:38 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 215

О совместной платформе Rolls-Royce, NTNU, SINTEF Ocean и DNV GL

Rolls-Royce, Норвежский университет естественных и технических наук (NTNU), исследовательская организация SINTEF Ocean и классификационное общество DNV GL подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания открытой цифровой платформы для использования в разработке новых судов.

Платформа позволит создавать так называемых «цифровых близнецов» – цифровые копии настоящих судов, включая системы, которые обобщают информацию о судне. С помощью этой платформы через цифровой интерфейс можно будет исследовать любой аспект, а также создавать виртуальный испытательный стенд для оценки безопасности и эффективности судна как до его строительства, так и в течение жизненного цикла.

«Платформа позволит нам создавать цифровые двойники реальных судов, которые станут основой для новых способов проектирования, конструирования, проверки и эксплуатации новых морских концепций и технологий», – сказал Асбьорн Скаро, Director Digital & Systems, Rolls-Royce.

Партнеры по проекту намерены сделать платформу открытой для других пользователей, при этом некоторые аспекты будут реализованы на базе открытой инфраструктуры, что позволит разработчикам, производителям оборудования и систем, верфям, судовладельцам, исследовательским институтам и научному сообществу работать вместе. Платформа призвана служить своеобразной библиотекой моделей для различных судовых концепций, где последние могут быть в общем доступе или с ограниченным доступом.

Сейчас партнеры создают рабочую группу, которая будет определять и управлять платформой, а также заниматься ее внедрением.

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