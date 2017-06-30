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Контейнерооборот Финляндия

Все контейнеры Финляндии

4 июля 2017, 10:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 317

В январе-апреле контейнерооборот вырос на 2,1%

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-апреля 2017 года составил 530,8 тыс.
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