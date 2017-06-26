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бункеровка Бункерный бизнес

Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2017

3 июля 2017, 16:47 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 227

Топливо подорожало во всех исследуемых портах

На 27 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, IFO 380 подорожало на 5,6% до $284, IFO 180 – на 5,2% до $302.
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