Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2017

Топливо подорожало во всех исследуемых портах

На 27 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по данным на начало недели, IFO 380 подорожало на 5,6% до $284, IFO 180 – на 5,2% до $302.