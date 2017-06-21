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негабаритные и тяжеловесные грузы Антверпен Сабетта

Негабаритный груз для завода в Тобольске

3 июля 2017, 15:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 178

Готов к отправке из порта Антверпен

Комплекс гигантских колонн в терминале компании Zuidnatie в порту Антверпена готов к отправке в Тобольск в Западной Сибири. Колонны предназначены для установки на производстве этилена полиолефинового комплекса Запсибнефтехим, строящегося по инициативе СИБУР, сообщили SeaNews в порту Антверпен.

Всего для комплекса Запсибнефтехим компанией Hansa Heavy Lift GMBH из Китая и Южной Кореи доставлено 167 различных деталей. В их числе колонны, теплообменники, печи, компоненты реактора, барабаны парового котла и другие компоненты. В качестве координатора проекта была назначена транспортно-экспедиторская компания Deugro, которая, в свою очередь, выбрала порт Антверпен в качестве склада компонентов из-за короткого транзитного времени между портами Антверпен и Сабетта.

«Порт Антверпен идеально подходит для обработки и консолидации проектных грузов перед дальнейшей транспортировкой по Северному морскому пути в российской арктический порт Сабетта, – сообщил Вячеслав Федоров, руководитель тяжелых и негабаритных грузоперевозок по Северному морскому пути. – Исключительное географическое расположение порта Антверпен позволяет снизить риски задержек при транспортировке и осуществлять точное планирование при доставке тяжелых и негабаритных грузов, как в случае со строительством Запсибнефтехима в Тобольске».

Стоит отметить, что в рамках программы необходимо транспортировать тяжелые предметы весом до 481 тонны и длиной 87 м. Было использовано специализированное оборудование, в том числе двухподъемные краны, способные работать с грузами до 400 тонн, быстро и плавно размещать их на широком современном причале.

«Наши инженеры-проектировщики и управляющие терминалом тщательно планируют все операции по погрузке. Благодаря мощным кранам Terex Gottwald, рассчитанным на 200 тонн (до 400 тонн при работе в двухподъемном режиме), работники причала обеспечивают плавную и безопасную погрузку и разгрузку», – сказал Марк Ван Акен, главный коммерческий директор Zuidnatie.

В порту Сабетта комплектующие будут транспортироваться на понтонах вверх по Иртышу, в Тобольск они должны прибыть через две недели.

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