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Круизное судоходство Петропавловск-Камчатский

Причал для круизников в Петропавловске-Камчатском

3 июля 2017, 14:29 / SeaNews / 0 Рейтинг: 161

Завершен капитальный ремонт

«Трест Запсибгидрострой» завершил капитальный ремонт причала №5 в морском порту Петропавловск-Камчатский для ФГУП «Росморпорт». Модернизация причала выполнена в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы».

Как сообщили SeaNews в компании, после работ по капитальному ремонту причал №5 может принимать лайнеры длиной до 110 м и осадкой до 9 м, а в комплексе с причалом номер № 4 в порту возможна постановка судов длиной до 230 м.

«Условия действующего порта задали высокий темп работы команды гидротехников. Несмотря на суровый переменчивый климат, стройку завершили в сжатые сроки, чуть меньше года. Капитальный ремонт причала позволил главному морскому порту Камчатки впервые за 25 лет принимать большие круизные лайнеры, вынужденные ранее вставать на рейд в Авачинской бухте и оттуда катерами доставлять туристов на берег», – отметил генеральный директор «Треста Запсибгидрострой» Марат Харисов.

Первым судном, которое пришвартовалось на обновленном причале нового морского вокзала, стал экспедиционный лайнер «Профессор Хромов». Спустя два дня к морвокзалу подошел круизный лайнер «Silver Discoverer» из Японии длиной 103 м и водоизмещением 5218 тонн.

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