1500 приложений, 49000 пользователей

Maersk о ходе восстановления IT-системы

Согласно последнему апдейту Maersk о ходе восстановления IT-системы после кибератаки, бОльшая часть основных приложений запущена и работает. «Сегодня мы, как и обещали, онлайн».

В то же время, отмечают в группе, восстановление после подобной кибератаки – процесс длительный и сложный. «Наша первостепенная задача – обеспечить абсолютную безопасность операций».

«При обслуживании глобальных клиентов Maersk задействовано 1,5 тыс. приложений, которые необходимо запустить в определенной последовательности, чтобы в системе смогли работать 49 тыс. конечных пользователей, расположенных в 500 различных локациях. На это нужно время».

В Maersk рассчитывают, что все приложения будут запущены в полном объеме, и пользователи смогут полноценно с ними работать, обслуживая клиентов, в течение недели.