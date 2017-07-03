1500 приложений, 49000 пользователей
Maersk о ходе восстановления IT-системы
Согласно последнему апдейту Maersk о ходе восстановления IT-системы после кибератаки, бОльшая часть основных приложений запущена и работает. «Сегодня мы, как и обещали, онлайн».
В то же время, отмечают в группе, восстановление после подобной кибератаки – процесс длительный и сложный. «Наша первостепенная задача – обеспечить абсолютную безопасность операций».
«При обслуживании глобальных клиентов Maersk задействовано 1,5 тыс. приложений, которые необходимо запустить в определенной последовательности, чтобы в системе смогли работать 49 тыс. конечных пользователей, расположенных в 500 различных локациях. На это нужно время».
В Maersk рассчитывают, что все приложения будут запущены в полном объеме, и пользователи смогут полноценно с ними работать, обслуживая клиентов, в течение недели.
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