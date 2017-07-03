Совместное предприятие NYK, MOL и K Line

Начнет работу с 1 апреля будущего года

Новая компания NYK, MOL и K Line получила все разрешения, необходимые для соблюдения местных законов о конкуренции в тех регионах и странах, где это требуется, сообщили компании в совместном заявлении. По информации компаний, процесс создания совместного предприятия идет к завершению. Более подробная информация будет раскрыта после завершения всех процедур.

Ожидается, что процесс получения одобрения от Южно-Африканской Республики закончится до начала работы новой компании, которое намечено на 1 апреля 2018 года. Отметим, что 28 июня совместное предприятие получило одобрение от Европейской комиссии, в то время как антимонопольные власти ЮАР не согласовали сделку, объясняя это тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.

В целом, отмечают компании, это не должно помешать планам по интеграции контейнерного бизнеса, дата начала работы новой компании, скорее всего, останется без изменений – 1 апреля 2018 года.

Напомним, что в октябре 2016 года тремя компаниями был подписан контракт по интеграции контейнерного бизнеса и создании совместного предприятия. Таким образом, новая компания будет оперировать флотом общей вместимостью 1,4 млн TEU и займет шестое место на мировом рынке с долей порядка 7%. Тогда же сообщалось, что совместное предприятие должно быть создано 1 июля 2017 года.