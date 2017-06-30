Смена рулевого в Zim
3 июля 2017, 12:34 / SeaNews / Рейтинг: 246
Состоялась передача правления
С июля Эли Гликман вступил в должность президента и CEO Zim. На этом посту он сменил Рафи Даниэли, который возглавлял компанию с 2009 года.
Э.Гликман в 2011-2015 годах возглавлял Israel Electric Corporation, до этого на руководящих должностях в Partner – Orange Cellular Communication, а в 2003-2005 годах возглавлял логистическую компанию Exel MPL.
Напомним, о грядущей смене руководства Zim объявил в марте этого года, Р.Даниэли предупредил о своем уходе в прошлом году.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!