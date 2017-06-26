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Владивосток Законодательство Свободный порт Углегорск

Углегорск включен в свободный порт Владивосток

3 июля 2017, 12:00 / SeaNews / Рейтинг: 171

Изменения в ФЗ «О свободном порте Владивосток»

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», сообщается на сайте Кремля.

Согласно справке государственно-правового управления, Федеральным законом к территории свободного порта Владивосток отнесена территория Углегорского городского округа Сахалинской области.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года.

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