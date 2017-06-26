Владивосток Законодательство Свободный порт Углегорск Углегорск включен в свободный порт Владивосток 3 июля 2017, 12:00 / SeaNews / Рейтинг: 171 Изменения в ФЗ «О свободном порте Владивосток» Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», сообщается на сайте Кремля. Согласно справке государственно-правового управления, Федеральным законом к территории свободного порта Владивосток отнесена территория Углегорского городского округа Сахалинской области. Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года. Оцените статью: 0