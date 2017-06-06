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Ж/д перевозки грузоперевозки грузопоток Железная дорога

Погрузка двух основных грузов выросла

3 июля 2017, 11:45 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 262

Оперативные данные РЖД за первое полугодие 2017

По итогам первого полугодия 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 620,7 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 9,4% до 177,3 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,1% больше, чем за первое полугодие прошлого года, и составила 117,8 млн тонн.

Также увеличились объемы погрузки химических и минеральных удобрений – на 8,1% до 28,4 млн тонн, лесных грузов – на 4,3% до 22,8 млн тонн, соды и химикатов – на 2% до 13 млн тонн, лома черных металлов – на 2,4% до 7,1 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 9,9% и составила до 9,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 14% больше, чем за 6 месяцев 2016 году – их объем составил 18 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 5,5% меньше (до 65 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка кокса снизилась – на 0,6% до 5,6 млн тонн, железной и марганцевой руды на 0,5% до 54,6 млн тонн, черных металлов – на 1% до 35,2 млн тонн, цемента – на 1,4% до 12,5 млн тонн. А также цветной руды и серного сырья было погружено на 1,9% меньше (до 10,2 млн тонн), чем в январе-июне прошлого года.

Грузооборот за 6 месяцев 2017 года составил 1225,3 млрд тарифных т/км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1564,2 млрд т/км (+7%).

В июне грузооборот сети РЖД вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 202,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 7% – до 257,23 млрд т/км.

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